Süper Lig heyecanı. Trabzonspor-Gaziantep FK maçı
01.11.2026 14:53
Son Güncelleme: 01.11.2026 15:13
Trabzonsporlu Mohamed Salah, takımının en golcü isimleri arasında yer alıyor.
Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
BORDO-MAVİLİLER, GAZİANTEP FK'YA HİÇ YENİLMEDİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.
Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
SAHASINDA TEK PUAN VERDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, 2024-2025 sezonunda 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.
DEPLASMAN MAÇLARI
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.