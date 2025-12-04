Süper Lig kulübünde "casusluk" sıkıntısı! "Berbere giriş yasağı getirdik"

BAHİS SORUŞTURMASI

Bir futbolcularının önceden forma giydiği bir kulüpte bahis oynaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti aldığına dikkati çeken Perçin, "Futbolcumuzu uyardık. Yönetim kurulu üyelerime de tek tek sordum. 'Bahis oynamış olan varsa kendisini açıklasın ya da gerekeni yapsın' diye. Yönetim kurulundan da herkes oynamadığını söyledi. Türkiye'deki yöneticilerinin çoğunda, talimatlarda bahis oynayamaz maddesi olduğu bilinci olmadığını düşünüyorum. Mantık olarak oynamayacağını bilmesi lazım. TFF'nin başlattığı bu soruşturmayı destekliyoruz. Futbolun içerisinde bu tarz şeylerin olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kentteki oda ve iş insanları derneklerinden yeterli desteği alamadıklarını ifade eden Perçin, kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür ettiğini kaydetti.

Bu yılı "Feda Sezonu" ilan ettiklerini anımsatan Perçin, feda formasının 10 gün içerisinde açıklayacaklarını, odalar, birlikler ve iş insanlarının Antalyaspor için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

"EMRE HOCA'NIN BAHSETTİĞİ YAPI..."

Perçin, Antalyaspor için kapı kapı gezdiklerini, adeta dilenci olduklarını belirterek, kulübün 35 milyon dolardan fazla borcu olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin Emre Belözoğlu'nun "Antalyaspor'daki yapı değişmeli" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Perçin, "Emre hocanın bahsettiği yapı eski başkanların, yöneticilerin birbirleriyle olan hesaplaşmaları. Mağlubiyetten sonra masalar kuruluyor. Herkesin içeride bir adamı var. Bu hesaplaşmalar kulübe zarar veriyor. Kulübün profesyonellerinde de bu var. Biz onları da izliyoruz şu an. Herkes kendine çeki düzen verecek. Vermezse sistemin dışına çıkacaklar. Antalyaspor söz konusuysa bu savaş bitmeli." dedi.

Bir gazetecinin, "Soyunma odasına inerek futbolcularla tartıştığınız yönünde iddialar var?" şeklindeki sorusuna Perçin, "İnmedik 'Başkan bize sinirlendi, gelmiyor' dediler. Bu sefer indik ve 'Size güveniyoruz ama böyle olmaz. Kendinize çekidüzen verin.' dedik. Futbolcularla sonrasında da toplantı yaptım. Takımın huzurunu hiç kimse bozamaz. Bozmaya çalışan arkadaşlara da gereğini yaparız. Uyarıda bulunduk. Burası tatil köyü değil. Herkes mücadele etmek zorunda. " yanıtını verdi.

Perçin, Antalyaspor'un bu yıl ligden düşme tehlikesi yaşayacağını düşünmediğini hatta ligi üst sıralarda bitireceğine inandığını sözlerine ekledi.