Süper Lig kulüplerinden "VAR kayıtları" sonrası ilk açıklama

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı. MHK tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'a bundan böyle görev verilmeyeceği ifade edildi.

TFF'nin VAR kayıtlarını yayımlamasının ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Demir Grup Sivasspor, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında attıkları golün iptalinde kural hatası yapıldığını savundu.



Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ''VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır.'' denildi.

VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır.



Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır. pic.twitter.com/vZiV4nkk4q — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) January 3, 2023

BEŞİKTAŞ: ANLAYAMADIK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık!



Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım! Birazdan…"



Siyah Beyazlılar, ilk mesajın ardından şu açıklamayı yaptı:



"'Şiddet yok abartıyor''

Hakem yorumu



''Ofsaytımsı''

Hakem yorumu değil."

''Şiddet yok abartıyor''

Hakem yorumu ☑️



''Ofsaytımsı'' 🤔

Hakem yorumu değil ✖️ https://t.co/iRPdg8CgOb — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2023

FENERBAHÇE: TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK KARA BİR LEKE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Ligin adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir." denildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından “resmi kaynaklar aracılığıyla” ilk kez açıklanan VAR kayıtları üzerine bu açıklamayı yapmayı sorumluluk kabul ediyoruz.



Kamuoyu vicdanlarını rahatsız eden, 25 Aralık 2022 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Beşiktaş ve 29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettik.



Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Ligin adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir.



Bununla beraber Türk futbolunun marka değerinin bu durumda olmasının büyük unsuru olan kronikleşmiş hakem facialarından futbolumuzun temizlenmesi için de bir milattır.



Sezonlardır üst üste yaşanan kaosa sebep olan olayların bugün sadece bir kısmı gün yüzüne çıkmışken;



Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez önlem ve aksiyon alma odaklı bir tavır ortaya koymuştur. Bu tutum şeffaf yönetim anlayışının en samimi göstergesidir. Kendilerine sorumluluk sahibi bu tavırları için teşekkür ederiz.



Futbolumuzda yaşanan skandallara dair milat olarak kabul ettiğimiz bu adımı son derece değerli buluyor, hakem atamaları ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.



Ayrıca hakem hatasının da ötesinde, olağanüstü bir durum olarak gördüğümüz bu yaşananlarla ilgili gelişmelerin ve atılacak adımların da takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz."