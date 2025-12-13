Süper Lig maç sonuçları. Çaykur Rizespor, Eyüpspor'a 3 gol attı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.



18. dakika orta sahada topla buluşan Olawoyin'in pasında sağ tarafta topla buluşan Rak-Sakyi bekletmeden Mithat'a çıkardı. Mithat’ın çizgiye yakın noktaya inerek vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı kornere çeldi.



33. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala’nın vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.



44. dakikada Antonio Augusto'nun ceza sahası içi sol tarafından ortasında Mateusz Legowski'nin eline çarpmasından dolayı hakem Yiğit Arslan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.



45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Qazim Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

İKİNCİ DEVRE



52. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



81. dakikada topla ilerleyen Augusto’nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Sowe'un, kaleci Felipe'yi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

MAÇTAN NOTALAR



Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok

Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)