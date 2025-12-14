Süper Lig maç sonuçları: Göztepe'den deplasmanda üst üste 3. galibiyet
14.12.2025 17:05
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi. Göztepe bu galibiyetle deplasmanda üst üste 3. kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
69. dakikada Cherni'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Janderson'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
90+1. dakikada Lungoyi'nin soldan gönderdiği pasta topla buluşan Arda Kızıldağ'ın şutunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşma, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Bacuna), Camara, Sorescu (Dk. 74 Lungoyi), Kozlowski, Boateng, Bayo
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi (Dk. 88 Furkan Bayır), Cherni (90+4 Ogün Bayrak), Olaitan (Dk. 75 Efkan Bekiroğlu), Juan (Dk. 88 Godoi), Janderson (Dk. 90+4 İbrahim Sabra)
Gol: Dk. 69 Janderson (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Rodrigues, Dk. 37 Ogün Özçiçek, Dk. 58 Boateng (Gaziantep FK), Dk. 21 Janderson, Dk. 88 Miroshi (Göztepe)