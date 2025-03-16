Süper Lig maç sonuçları: Hatayspor: 3 - Sivasspor: 2

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

İLK YARI



13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



23. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0



30. dakikada ev sahibi ekip maçta beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



İKİNCİ YARI



47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Manaj'ın sert vuruşunda topu çelen kaleci Bekaj gole izin vermedi.



55. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Abdulkadir Parmak'ın kafayla çevirdiği topa dokunan Recep Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



58. dakikada Sivasspor maça yeniden dengeyi getirdi. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2



Karşılaşmanın 65. dakikasında Hatayspor bir kez daha öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzaklaştırdı, topu önünde bulan Kilima'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2



70. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.



73. dakikada Bamgboye'nin ortasında topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR



Stat: Mersin

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 83 Cengiz Demir), Aboubakar

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 63 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Bekir Turaç Böke), Koita, Rodrigues (Dk. Simic), Manaj

Goller: Dk. 23 Koita, Dk. 58 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba, Dk. 55 Recep Burak Yılmaz, Dk. 65 Kilama (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Calvo (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Murat Paluli (Net Global Sivasspor), Dk. 74 Recep Burak Yılmaz, Dk. 78 Görkem Sağlam, Dk. 79 Matondo (Atakaş Hatayspor)