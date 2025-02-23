Süper Lig maç sonucu: Kayserispor 1 Göztepe 0
Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yenerek 3 puanı aldı.
Maçtaki tek golü ev sahibi ekipten Nazon kaydetti.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nazon'un ilk rakibini geçtikten sonra şutunda, savunma yatarak kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.
38. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda, top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturdu: 1-0
Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
48. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde altıpas içerisinde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan Djalma'nın ortasına hareketlenen Matsuki'nin altıpas üzerinde gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
55. dakikada sağ kanttan topu taşıyan Cardoso, uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Nazon'u topla buluşturdu. Ceza saha içerisinde savunma oyuncusunu çalımlayan Nazon'un şutunda, kalesini terk eden Lis topu yatarak çeldi.
89. dakikada sağ kanattan gelişen Gözkepe atağında Nazım Sangare'nin ortasında altıpas içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
90+5. dakikada Ackah'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, savunma oyuncuları kaleye yönelen topu yatarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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