Süper Lig maç sonucu: Gaziantep FK 3 - Eyüpspor 1

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

3. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği uzun pasla sağ kanatta buluşan Sorescu'nun plase vuruşunda topu kaleci Berke Özer kornere gönderdi.



6. dakikada Ampem'in gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Yalçın Kayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



9. dakikada Daubin'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topa Okereke'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



39.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.



43.⁠ ⁠dakikada Emre Mor'un sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan çeldi.



45+1. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



52.⁠ ⁠dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



65.⁠ ⁠dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1



76.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topla buluşan Maxim'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



78.⁠ ⁠dakikada Lungoyi'nin sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer uzaklaştırdı. Boateng, önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1



90+4. dakikada da Emre Taşdemir'in soldan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Okereke'nin ayak dışıyla yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 3-1



Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.