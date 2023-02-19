Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı

İKİNCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ UZATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı şöyle: