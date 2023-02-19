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Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu. TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı...

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, maçlarına ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig karşılaşmalarının yeni tarihleri duyuruldu.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı - 1

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 14. hafta mücadelesi 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenen 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşması ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı - 2

İKİNCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ UZATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı şöyle:

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı - 3
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın maç programı - 4

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