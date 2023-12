Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de bu hafta maç var mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.



MAÇLAR SÜRESİZ ERTELENDİ



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.



MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Maçların yeniden ne zaman başlayacağı henüz net değil.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



HAKEMLERDEN ORTAK AÇIKLAMA



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.



Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelendi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başkan Koca tutuklandı. Saldırı sonrası hakemler ortak yaptıkları açıklamada, "Tüm hakemler tekrar bir araya gelerek geleceğimizle ilgili karar vereceğiz." denildi.



Yaşananların ardından Meler'e destek olmaya giden hakemler hastane önünde açıklamada bulundu.



Arda Kardeşler, "Yaşananları herkes gördü. Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak ve düşünecek halimiz yok. Şu an düşünebildiğimiz tek şey, Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisi ve geleceğimizle ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Mete Kalkavan, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum, hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, iftiralardan korkmaları değil, mesleğe duydukları saygıdandır. Bugün önceliğimiz, arkadaşımızın bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır." dedi.