Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta)

Süper Lig'de 9. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



19 EKİM



13:30 Kayserispor Gaziantep



16:00 Trabzonspor - Başakşehir



19:00 Eyüpspor - Göztepe



19:00 Antalyaspor - Galatasaray



20 EKİM



13:30 Sivasspor - Hatayspor



16:00 Beşiktaş - Konyaspor



19:00 Samsunspor - Fenerbahçe



19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa



21 EKİM



20:00 Bodrumspor - Rizespor