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Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta)

Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı, milli aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig 9. hafta maçlarıyla bu hafta yeniden oynanmaya başlayacak. Ligin 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta)

'de 9. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

19 EKİM

13:30 Kayserispor Gaziantep

16:00 Trabzonspor - Başakşehir

19:00 Eyüpspor - Göztepe

19:00 Antalyaspor - Galatasaray

20 EKİM

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

21 EKİM

20:00 Bodrumspor - Rizespor

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