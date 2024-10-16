Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. hafta)
Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı, milli aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig 9. hafta maçlarıyla bu hafta yeniden oynanmaya başlayacak. Ligin 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 9. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
19 EKİM
13:30 Kayserispor Gaziantep
16:00 Trabzonspor - Başakşehir
19:00 Eyüpspor - Göztepe
19:00 Antalyaspor - Galatasaray
20 EKİM
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
21 EKİM
20:00 Bodrumspor - Rizespor
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