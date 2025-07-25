Süper Lig ne zaman başlayacak? 1. hafta maç programı belli oldu

2025-2026 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi, takımlarının yeni sezonda göstereceği performansı ve yeni transfeleri merak eden kişilerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de fikstür çekiminin gerçekleşmesiyle birlikte 1. hafta maçlarının takvimi belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?



2025-2026 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 Süper Lig sezonu için başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.

