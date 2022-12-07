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Süper Lig ne zaman başlayacak? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları)

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle liglere bir süre ara verildi. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen kişiler, ligin başlayacağı günü bekliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları)

arasının ne zaman biteceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dünya Kupası final tarihinin belli olmasıyla birlikte, Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarih belirlendi. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 25 Aralık haftasında başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları) - 1

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 / 12 Hatayspor-Giresunspor

25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor

25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor

25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş

25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK

25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor

25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe

25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

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