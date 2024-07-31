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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç tarihleri

Süper Lig başlangıç tarihi, fikstür çekimi ile netlik kazandı. 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon yakın zaman içinde başlayacak. Öte yandan takımlar da transfer çalışmalarına ve hazırlık maçlarına devam ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç tarihleri

" ne zaman başlıyor?" sorusu pek çok futbolseverin kafasında yer edinmeye devam ediyor. TFF tarafından organize edilen Süper Lig fikstürü, geçtiğimiz günlerde çekildi. Derbi tarihlerinin de belirlendi fikstürde, takımların maç programları da netleşmiş oldu. Öte yandan 2024-2025 Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı da merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de 1. hafta maç tarihleri...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan 2024-2025 fikstür çekimiyle birlikte liglerin başlayacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

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