Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç tarihleri

"Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusu pek çok futbolseverin kafasında yer edinmeye devam ediyor. TFF tarafından organize edilen Süper Lig fikstürü, geçtiğimiz günlerde çekildi. Derbi tarihlerinin de belirlendi fikstürde, takımların maç programları da netleşmiş oldu. Öte yandan 2024-2025 Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı da merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de 1. hafta maç tarihleri...



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan 2024-2025 fikstür çekimiyle birlikte liglerin başlayacağı tarihler belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:



Sivasspor-Trabzonspor



Fenerbahçe-Adana Demirspor



Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir



Kasımpaşa-Konyaspor



Galatasaray-Atakaş Hatayspor



Corendon Alanyaspor-Eyüpspor



Antalyaspor-Göztepe



Samsunspor-Beşiktaş



Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK



Mondihome Kayserispor (Bay)



SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?



Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.



Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.



Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.



Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:



5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş



6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray



10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş



11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe



15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe



16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor