Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta maç var mı? (Süper Lig 15. hafta fikstürü)

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. TFF tarafından belirlenen lig takvimi sonrasında bu hafta hangi maçların oynanacağı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı ve 18 Aralık kupayı kazanan takımın belli olmasıyla sona erdi. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.



Süper Lig 15. hafta maçlarıyla birlikte, 23-24 ve 25 Aralık tarihlerinde yeniden başlayacak.



SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ



23 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK



23 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü



24 / 12 Hatayspor-Giresunspor



24 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor



24 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe



25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor



25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük



25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş



25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor