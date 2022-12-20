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Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta maç var mı? (Süper Lig 15. hafta fikstürü)

Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonunun belli olmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Süper Lig maçları 15. hafta itibariyle yeniden başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 15. hafta maç fikstürü.

Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta maç var mı? (Süper Lig 15. hafta fikstürü)

Spor Toto 'de 15. hafta maçları, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. TFF tarafından belirlenen lig takvimi sonrasında bu hafta hangi maçların oynanacağı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı ve 18 Aralık kupayı kazanan takımın belli olmasıyla sona erdi. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.

Süper Lig 15. hafta maçlarıyla birlikte, 23-24 ve 25 Aralık tarihlerinde yeniden başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak, bu hafta maç var mı? (Süper Lig 15. hafta fikstürü) - 1

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

23 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK

23 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

24 / 12 Hatayspor-Giresunspor

24 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor

24 / 12 -

25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor

25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

25 / 12 Gaziantep FK-

25 / 12 -İstanbulspor

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