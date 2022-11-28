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Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? (Süper Lig 15. hafta fikstürü)

Süper Lig, 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle araya girdi. Süper Lig'de 14. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, Dünya Kupası heyecanı başladı. Futbolseverler şimdi de Süper Lig'in başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? (Süper Lig 15. hafta fikstürü)

2022 FIFA maçlarının başlamasıyla birlikte, 'e 14. haftadan itibaren ara verildi. Takımlarının maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Lig'de 15. hafta maçlarının başlayacağı tarih ve fikstür.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 25 Aralık haftasında başlayacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman bitecek? (Süper Lig 15. hafta fikstürü) - 1

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 / 12 Hatayspor-Giresunspor

25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor

25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor

25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş

25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK

25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor

25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe

25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

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