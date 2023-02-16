Süper Lig ne zaman başlayacak, hangi takımlar ligden çekildi? TFF tarih verdi

Süper Lig maçlarının ne zaman oynanmayacağı başlayacağı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig'de maçların ne zaman oynanacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.



Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA



Hafta başı yaptıkları açıklamada, bu haftaki lig maçlarının önümüzdeki hafta sonunda oynanması yönünde karar aldıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala binlerce vatandaşımız var enkaz altında. Bu maçlarımızı (Süper Lig) 3-4 Mart tarihlerinden itibaren başlatmak için karar aldık. İnşallah o zamana kadar bu çalışmalar ve kulüplerimizin bu konudaki desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye umut ediyoruz.



Kararları da her zaman birlikte alarak, ortak hareket edeceğiz. Yarın 1. Lig, salı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarını, birlikte hareket etme konusunda arzularını dinleyip ortak kararlarımızı vereceğiz." dedi.



SPOR TOTO SÜPER LİG ÇEKİLEN TAKIMLAR



- Hatayspor

- Gaziantep FK



Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen takımlar arasında bulunan ve Süper Lig'de oynattan Hatayspor ile Gaziantep FK, ligden çekilme alarak TFF'ye başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilme taleplerini onayladı.