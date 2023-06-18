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Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 Süper Lig ilk maçların başlama tarihi

Süper Lig hakkındaki araştırmalar yeni sezon öncesi hız kazandı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride kalan ligde, gelecek sezon şimdiden futbolseverlerin odağında yer alıyor. Pek çok taraftar yeni sezon araştırmalarına hız verdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 Süper Lig ilk maçların başlama tarihi

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda 'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi. İşte, 2023-2024 Süper Lig sezonunun başlama tarihi...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.


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