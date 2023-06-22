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Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2023-24 sezonu başlama tarihi

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi takımların transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi taraftarların en çok merak ettiği konu ise ilk hafta maçlarının tarihi. TFF'nin yeni sezonu ne zaman başlatacağı futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2023-24 sezonu başlama tarihi

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride kalan ligde, gelecek sezon şimdiden futbolseverlerin odağında yer alıyor. Pek çok taraftar yeni sezon araştırmalarına hız verdi. İşte, 2023-24 sezonu başlama tarihi...

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda 'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra ilan edilecek.

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