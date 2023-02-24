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Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? TFF tarih verdi

Süper Lig'in ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının, yeniden oynanmaya başlayacağı tarihler belli oldu. TFF tarafından yapılan toplantı sonrasında Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve ertelenen maçların ne zaman oynanacağı açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? TFF tarih verdi

Spor Toto 'in başlayacağı tarih ve maçların ne zaman oynanacağı, Türkiye Federasyonu () tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu. TFF yaptığı açıklamayla, hem ligin başlayacağı hem de ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.

Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? TFF tarih verdi - 1

ERTELENEN MAÇLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.

Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.

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