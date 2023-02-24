Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? TFF tarih verdi

Spor Toto Süper Lig'in başlayacağı tarih ve maçların ne zaman oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu. TFF yaptığı açıklamayla, hem ligin başlayacağı hem de ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.



Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak.

ERTELENEN MAÇLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU



TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.



Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.



Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.