Süper Lig ne zaman başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından, 15. hafta maçları için tarihler sorgulanmaya başladı. Futbolseverler takımlarının maçlarını ne zaman oynayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 23 Aralık Cuma günü başlayacak.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
23 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK
23 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
24 / 12 Hatayspor-Giresunspor
24 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor
24 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe
25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor
25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş
25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor