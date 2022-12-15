Süper Lig ne zaman başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından, 15. hafta maçları için tarihler sorgulanmaya başladı. Futbolseverler takımlarının maçlarını ne zaman oynayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 23 Aralık Cuma günü başlayacak.



DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?



2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

23 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK

23 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü



24 / 12 Hatayspor-Giresunspor

24 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor

24 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe



25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor



25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük



25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş



25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor



