Süper Lig ne zaman başlayacak? (Süper Lig 2. yarı başlangıç tarihi)

Süper Lig'de 2. yarı için geri sayım başladı. On binlerce futbolsever tarafından merakla beklenen Süper Lig'de 2. yarı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan duyuru sonrasında belli olmuştu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?



SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.



Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.



Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.



SÜPER LİG PUAN DURUMU