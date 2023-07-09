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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 lig başlama tarihleri

Süper Lig'de, gelecek sezon futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Pek çok taraftar yeni sezon araştırmalarına hız verdi. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride kalan lig yakın zaman sonra yeniden başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 lig başlama tarihleri

'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi. Öte yandan fikstür çekimi de merak edilenler arasında. İşte, 2023-2024 fikstür çekimi ve tarihleri hakkında en güncel bilgiler...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig fikstür çekim tarihi henüz açıklanmadı.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer ayrıntılar daha sonra ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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