Süper Lig ne zaman başlıyor? (2023-2024 Süper Lig ilk hafta programı ve derbi tarihleri)

2023-2024 Süper Lig fikstürünün çekilmesiyle birlikte, ligde ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başladı. TFF tarafından yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu.



SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.



Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.



SÜPER LİG’DE İLK HAFTA



Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:



Kayserispor - Galatasaray



Pendikspor - Hatayspor



Kasımpaşa - MKE Ankaragücü



Alanyaspor - Başakşehir



Adana Demirspor - Çaykur Rizespor



Fatih Karagümrük - Beşiktaş



Trabzonspor - Antalyaspor



Fenerbahçe - Gaziantep FK



Sivasspor - Samsunspor



Konyaspor - İstanbulspor



DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU



Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.



Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbi maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Karşılaşma sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.



Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:



2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor



5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş



9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş



11. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor



15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe



18. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray