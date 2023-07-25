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Süper Lig ne zaman başlıyor? (2023-2024 Süper Lig ilk hafta programı ve derbi tarihleri)

Süper Lig'in ne zaman başlayacağı, milyonlarca futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023-2024 Süper Lig sezonu başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Öte yandan gerçekleşen fikstür çekimiyle birlikte ilk hafta ve derbi tarihleri de açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig ne zaman başlıyor? (2023-2024 Süper Lig ilk hafta programı ve derbi tarihleri)

2023-2024 fikstürünün çekilmesiyle birlikte, ligde ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başladı. tarafından yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA

Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor

Süper Lig ne zaman başlıyor? (2023-2024 Süper Lig ilk hafta programı ve derbi tarihleri) - 1

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbi maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Karşılaşma sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:

2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

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