Süper Lig ne zaman başlıyor? (2023-2024 Süper Lig ilk hafta programı ve derbi tarihleri)

2023-2024 Süper Lig fikstürünün çekilmesiyle birlikte, ligde ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başladı. TFF tarafından yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG’DE İLK HAFTA
Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor - İstanbulspor
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbi maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Karşılaşma sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:
2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
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