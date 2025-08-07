Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta maç takvimi belli oldu
Türkiye’nin en üst düzey futbol ligi olan Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım sona eriyor. Yeni sezonun başlangıç tarihi ve 1. hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Taraftarlar, takımlarının yeni sezondaki ilk sınavlarını merakla beklerken, fikstür detayları da futbolseverlerle paylaşıldı. Peki, Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar oynanacak? İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta açılış maçında Gaziantep FK, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi.
SÜPER LİG'DE 1. HAFTA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
8 Ağustos Cuma:
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
9 Ağustos Cumartesi:
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
10 Ağustos Pazar:
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)
11 Ağustos Pazartesi:
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)
