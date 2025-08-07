Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig 1. hafta maç takvimi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta açılış maçında Gaziantep FK, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.



Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi.



SÜPER LİG'DE 1. HAFTA



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:



8 Ağustos Cuma:



21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)



9 Ağustos Cumartesi:



19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)



21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)



10 Ağustos Pazar:



19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)



21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)



11 Ağustos Pazartesi:



21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)