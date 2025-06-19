Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlangıç tarihi

Bu sezon, Süper Lig tarihinde 68. kez perde açacak. Yeni sezonun ilk haftasındaki maçların tam günü henüz netleşmemiş olsa da, açılışın dört gün içinde yapılacağı kesinleşmiş durumda. TFF’nin belirleyeceği program doğrultusunda fikstür detayları ise Temmuz ayında duyurulacak.



SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?



2025-2026 Süper Lig sezonunda devre arası tatili 19–22 Aralık 2025 tarihleri arasında başlayacak. Yaklaşık bir aylık aranın ardından Süper Lig’in ikinci yarısı 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yeniden başlayacak.



SÜPER LİG'DE SON HAFTA NE ZAMAN?



Sezonun son haftası ise 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bu tarihte hem şampiyon belli olacak hem de Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşen ekipler netleşecek.