Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'in 13. haftasında oldukça kritik mücadeleler oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde ilk maçına 16 Kasım'da çıktı. Milli takım, bu maçın ardından 19 Kasım Salı günü Karadağ deplasmanında sahaya çıktı ve milli ara sona erdi.



Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de 13. hafta maçları 23 Kasım Cumartesi günü oynanmaya başlayacak.

