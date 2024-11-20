Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)
Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı, milli aranın sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. Uluslar Ligi maçları için ara verilen Süper Lig'de bu hafta maçlar yeniden oynanmaya başlayacak. Süper Lig'in 13. hafta maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var?
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'in 13. haftasında oldukça kritik mücadeleler oynanacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde ilk maçına 16 Kasım'da çıktı. Milli takım, bu maçın ardından 19 Kasım Salı günü Karadağ deplasmanında sahaya çıktı ve milli ara sona erdi.
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de 13. hafta maçları 23 Kasım Cumartesi günü oynanmaya başlayacak.
SÜPER LİG'DE 13. HAFTANIN MAÇLARI
23 Kasım Cumartesi:
13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)
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