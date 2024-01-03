Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta maç var mı? (2023-2024 Süper Lig ikinci yarı tarihi)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı araştırılmaya başladı. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ligi zirvede bitirmiş ve aynı puanla Galatasaray'da ikinci sırada yer almıştı. Gözler Süper Lig'de ikinci yarıya çevrildi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta maç var mı?



SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig'in ikinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ve ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı 5, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. hafta karşılaşmaları ile başlayacak.



19. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



5 Ocak Cuma:



17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)



6 Ocak Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)



16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



7 Ocak Pazar:



13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)