Süper Lig ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? 2025-26 sezonu başlangıç tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu başlangıç tarihini duyurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlar transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda da hafta içi ve hafta sonu maçlarıyla futbolseverlere dolu dolu bir fikstür sunulacak. Kulüpler, sezon öncesi hazırlık kamplarına ve hazırlık maçlarına da Temmuz ayı itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Yeni sezonda Süper Lig, 8 Ağustos 2025'teki maçlarla açılış yapacak.



Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla sona erecek.



İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerindeki mücadelelerle başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde son bulacak.