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Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak? (Süper Lig'de 1. hafta fikstürü)

Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Takımların yaptığı yeni transferlerin ligde nasıl performans sergileyeceği heyecanla bekleniyor. TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında, Süper Lig'de 1. hafta fikstürü belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak? (Süper Lig'de 1. hafta fikstürü)

1. hafta fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Binlerce futbolsever ilk hafta maçlarının hangi gün oynanacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.

23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak? (Süper Lig'de 1. hafta fikstürü) - 1

SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe

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