Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak? (Süper Lig'de 1. hafta fikstürü)

Süper Lig 1. hafta fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Binlerce futbolsever ilk hafta maçlarının hangi gün oynanacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak?



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.



23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.



SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Süper Lig'de 1. hafta programı:



11 Ağustos Cuma



21.00 Trabzonspor - Antalyaspor



12 Ağustos Cumartesi



19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray



13 Ağustos Pazar



19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK



14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş



SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI



18 Ağustos Cuma



21.00 İstanbulspor - Kayserispor

21.00 Antalyaspor - Konyaspor



19 Ağustos Cumartesi



19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa

21.45 Galatasaray - Trabzonspor



20 Ağustos Pazar



19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor

21.45 Beşiktaş - Pendikspor



21 Ağustos Pazartesi



21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor

21.00 Samsunspor - Fenerbahçe