Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak? (Süper Lig'de 1. hafta fikstürü)

Süper Lig 1. hafta fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Binlerce futbolsever ilk hafta maçlarının hangi gün oynanacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar hangi gün oynanacak?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.
23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 1. hafta programı:
11 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray
13 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
20 Ağustos Pazar
19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe
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