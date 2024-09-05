Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman bitecek? (Süper Lig 5. hafta fikstürü)

2024-2025 Süper Lig 5. hafta maçları için tarih araştırmaları başladı. Süper Lig'de tuttukları takımların maçlarını izlemek ve yeni transferlerini gözlemlemek isteyen futbolseverler, milli aranın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 5. hafta fikstürüyle birlikte, Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.
Buna göre; Süper Lig'de 5. hafta maçları 13-16 Eylül arasında oynanacak.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Milli takım, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak.
1 Eylül'de sona erecek 4. hafta müsabakaları ile Süper Lig milli araya girdi.
Milli maç arası, Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları ile bitecek.
5. hafta maçları, 13-16 Eylül'de yapılacak.
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