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Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman bitecek? (Süper Lig 5. hafta fikstürü)

Süper Lig'in ne zaman başlayacağı, milli aranın başlamasının ardından futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye A Milli Takımı'nın yapacağı Galler ve İzlanda maçları nedeniyle Süper Lig milli ara dönemine girdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman bitecek? (Süper Lig 5. hafta fikstürü)

2024-2025 5. hafta maçları için tarih araştırmaları başladı. Süper Lig'de tuttukları takımların maçlarını izlemek ve yeni transferlerini gözlemlemek isteyen futbolseverler, milli aranın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 5. hafta fikstürüyle birlikte, Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

Buna göre; Süper Lig'de 5. hafta maçları 13-16 Eylül arasında oynanacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman bitecek? (Süper Lig 5. hafta fikstürü) - 1

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli takım, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak.

1 Eylül'de sona erecek 4. hafta müsabakaları ile milli araya girdi.

Milli arası, Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları ile bitecek.

5. hafta maçları, 13-16 Eylül'de yapılacak.

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