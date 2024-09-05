Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman bitecek? (Süper Lig 5. hafta fikstürü)

2024-2025 Süper Lig 5. hafta maçları için tarih araştırmaları başladı. Süper Lig'de tuttukları takımların maçlarını izlemek ve yeni transferlerini gözlemlemek isteyen futbolseverler, milli aranın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, milli ara ne zaman bitecek?



SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 5. hafta fikstürüyle birlikte, Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.



Buna göre; Süper Lig'de 5. hafta maçları 13-16 Eylül arasında oynanacak.

