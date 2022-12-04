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Süper Lig ne zaman başlıyor? (Süper Lig 15. hafta maç takvimi)

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, Dünya Kupası arası nedeniyle futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tuttukları takımların maçlarını izlemek isteyen birçok kişi, Dünya Kupası maçlarının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor? (Süper Lig 15. hafta maç takvimi)

2022 maçları nedeniyle, 'e 14. haftanın ardından ara verildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, Süper Lig'in 15. hafta maç takvimini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 25 Aralık haftasında başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor? (Süper Lig 15. hafta maç takvimi) - 1

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 / 12 Hatayspor-Giresunspor

25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor

25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor

25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş

25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK

25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor

25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe

25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

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