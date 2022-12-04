Süper Lig ne zaman başlıyor? (Süper Lig 15. hafta maç takvimi)

2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle, Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, Süper Lig'in 15. hafta maç takvimini merak ediyor. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Yayımlanan takvim sonrasında Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 25 Aralık haftasında başlayacak.



DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?



2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.



SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ



25 / 12 Hatayspor-Giresunspor



25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor



25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor



25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük



25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş



25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK



25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor



25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe



25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü