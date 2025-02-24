Süper Lig ne zaman bitecek? 2024-2025 sezonu bitiş tarihi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 6 puan farkla liderliğe devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. İşte, 2024-2025 sezonu bitiş tarihi...



SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de ikinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.



Sezon, 1 Haziran 2025'te oynanacak maçların ardından sona erecek.



26. HAFTA MAÇLARI İLE LİG DEVAM EDECEK



Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:



1 Mart Cumartesi:



16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)



20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)



2 Mart Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)



16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)



3 Mart Pazartesi:



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)



16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)



20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)



20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)



