Süper Lig ne zaman bitecek? 2024-2025 sezonu bitiş tarihi
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de son hafta tarihi merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. Şimdi ise 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu bitiş takvimi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek?
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 6 puan farkla liderliğe devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. İşte, 2024-2025 sezonu bitiş tarihi...
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de ikinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon, 1 Haziran 2025'te oynanacak maçların ardından sona erecek.
26. HAFTA MAÇLARI İLE LİG DEVAM EDECEK
Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Maç