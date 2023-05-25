NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?

Süper Lig'in ne zaman biteceği, takımları için şampiyonluk hesapları yapan futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Ligin 35. hafta maçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u yenerek bitime kısa bir zaman kala son viraja girdi. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?

Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?

2022-2023 sezonunun bitişi için geri sayım başladı. Süper Lig'de önümüzdeki hafta 36. hafta maçları oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı sürmeye devam ederken, ligin kaç hafta sonra biteceği merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig’de 35. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ligin bitmesine kaç gün kaldığı merak ediliyor.

Buna göre; Süper Lig’in bitmesine 3 hafta kaldı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 36. haftada karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? - 1

SÜPER LİG 36. HAFTA PROGRAMI

30 Mayıs salı günü oynanacak maçlar şu şekilde;

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20.00 Giresunspor - Trabzonspor

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Sivasspor - Konyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...