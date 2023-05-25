2022-2023 Süper Lig sezonunun bitişi için geri sayım başladı. Süper Lig'de önümüzdeki hafta 36. hafta maçları oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı sürmeye devam ederken, ligin kaç hafta sonra biteceği merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?



SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig’de 35. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ligin bitmesine kaç gün kaldığı merak ediliyor.



Buna göre; Süper Lig’in bitmesine 3 hafta kaldı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 36. haftada karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.



SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI



30 Mayıs salı günü oynanacak maçlar şu şekilde;



20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor



20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray



20.00 Giresunspor - Trabzonspor



20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor



20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa



20.00 Sivasspor - Konyaspor



20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor