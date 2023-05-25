2022-2023 Süper Lig sezonunun bitişi için geri sayım başladı. Süper Lig'de önümüzdeki hafta 36. hafta maçları oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı sürmeye devam ederken, ligin kaç hafta sonra biteceği merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig’de 35. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ligin bitmesine kaç gün kaldığı merak ediliyor.
Buna göre; Süper Lig’in bitmesine 3 hafta kaldı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 36. haftada karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ PROGRAMI
30 Mayıs salı günü oynanacak maçlar şu şekilde;
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
20.00 Giresunspor - Trabzonspor
20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Konyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor