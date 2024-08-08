Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig'de devre arası ne zaman?

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 74 günlük aranın ardından başlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon 9 Ağustos'ta yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.



SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?



Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.



12 İLDEN 20 TAKIM YER ALACAK



Süper Lig'in 67. sezonunda 12 il, 19 takımla temsil edilecek.



Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve İkas Eyüpspor) yer alacak.



Ligde Antalya'dan Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Konya'dan TÜMOSAN Konyaspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Bellona Kayserispor, Samsun'dan Samsunspor, İzmir'den Göztepe ve Muğla'dan da Sipay Bodrum FK mücadele edecek.



TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ



Futbolda, 24 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 13 Eylül'de sona erecek.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.



İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI



Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:



9 Ağustos Cuma:



21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: RAMS Park



10 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan



21.45 Antalyaspor-Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya



21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ülker



11 Ağustos Pazar:



19.15 Sivasspor-Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül



21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor: Alanya Oba



21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs



12 Ağustos Pazartesi:



21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Çaykur Didi



21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı) (Ev sahibi takım seyircisiz)



Not: Bellona Kayserispor haftayı BAY geçecek