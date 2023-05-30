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Süper Lig ne zaman bitiyor? (2022-2023 Süper Lig bitiş tarihi)

Süper Lig'in ne zaman biteceği, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in sona ermesinin ardından başlayacak olan transfer dönemiyle birlikte, takımların transferlerde yapacağı hamleler merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig ne zaman bitiyor? (2022-2023 Süper Lig bitiş tarihi)

'in bitiş tarihi hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Galatasaray bu akşam karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılması durumunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig’de 36. hafta maçlarının bugün oynanacak olmasının ardından, ligin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor.

Türkiye Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecekti fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle birçok maç ertelendi.

Süper Lig’in 36. haftasına gelinmesiyle birlikte ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Süper Lig'in bitiş tarihi 4 Haziran'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle birlikte netleşecek.

Süper Lig ne zaman bitiyor? (2022-2023 Süper Lig bitiş tarihi) - 1

SÜPER LİG 36. HAFTA PROGRAMI

30 Mayıs salı günü oynanacak maçlar şu şekilde;

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20.00 Giresunspor - Trabzonspor

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Sivasspor - Konyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

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