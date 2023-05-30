Süper Lig ne zaman bitiyor? (2022-2023 Süper Lig bitiş tarihi)

Süper Lig'in bitiş tarihi hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Galatasaray bu akşam karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılması durumunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?



SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig’de 36. hafta maçlarının bugün oynanacak olmasının ardından, ligin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecekti fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle birçok maç ertelendi.



Süper Lig’in 36. haftasına gelinmesiyle birlikte ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Süper Lig'in bitiş tarihi 4 Haziran'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle birlikte netleşecek.

