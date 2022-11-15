Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maçları)

Spor Toto Süper Lig, 2022 Katar Dünya Kupası maçlarının başlayacak olması nedeniyle araya giriyor. Ligin araya girecek olmasıyla birlikte, hem Süper Lig hem de 1. Lig maçları ertelenecek. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak?



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yıl Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.



Lig 15'inci hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.

SÜPER LİG 14. MAÇ SONUÇLARI



Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;



11 Kasım Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor



20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor



12 Kasım Cumartesi



14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor



17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor



20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray



13 Kasım Pazar



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK



17.00 İstanbulspor 0-1 Atakaş Hatayspor



17.00 Yukatel Kayserispor 1-2 Arabam.com Konyaspor



20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Ertelendi)

