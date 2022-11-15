Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maçları)

Spor Toto Süper Lig, 2022 Katar Dünya Kupası maçlarının başlayacak olması nedeniyle araya giriyor. Ligin araya girecek olmasıyla birlikte, hem Süper Lig hem de 1. Lig maçları ertelenecek. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.
Lig 15'inci hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.
SÜPER LİG 14. MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;
11 Kasım Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor
20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor
12 Kasım Cumartesi
14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor
17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor
20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray
13 Kasım Pazar
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK
17.00 İstanbulspor 0-1 Atakaş Hatayspor
17.00 Yukatel Kayserispor 1-2 Arabam.com Konyaspor
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Ertelendi)