 Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maçları) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maçları)

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, 14. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. 2022 Dünya Kupası maçlarının Kasım ayında başlayacak olması nedeniyle Süper Lig'e ara verildi. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak?

Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maçları)

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Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

Spor Toto , 2022 Katar maçlarının başlayacak olması nedeniyle araya giriyor. Ligin araya girecek olmasıyla birlikte, hem Süper Lig hem de 1. Lig maçları ertelenecek. Peki, Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.

Lig 15'inci hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.

Süper Lig ne zaman, hangi gün başlayacak? (Süper Lig 15. hafta maçları) - 1

SÜPER LİG 14. SONUÇLARI

Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;

11 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor

20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor

17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor

20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray

13 Kasım Pazar

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK

17.00 İstanbulspor 0-1 Atakaş Hatayspor

17.00 Yukatel Kayserispor 1-2 Arabam.com Konyaspor

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Ertelendi)

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