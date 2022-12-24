Süper Lig puan durumu: Bugün oynanacak maçlar öncesi son durum

Süper Lig puan durumunda son görünüm, lige verilen uzun aranın ardından merak ediliyor. Süper Lig'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Lider Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Peki, derbi öncesi puan durumunda son görünüm nasıl?
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
23 Aralık Cuma:
Fraport TAV Antalyaspor 0-2 MKE Ankaragücü
HangiKredi Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor
19.00 Galatasaray-İstanbulspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU