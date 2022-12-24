Süper Lig puan durumu: Bugün oynanacak maçlar öncesi son durum

Süper Lig puan durumunda son görünüm, lige verilen uzun aranın ardından merak ediliyor. Süper Lig'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Lider Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Peki, derbi öncesi puan durumunda son görünüm nasıl?



SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



23 Aralık Cuma:



Fraport TAV Antalyaspor 0-2 MKE Ankaragücü



HangiKredi Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir



24 Aralık Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor



16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe



25 Aralık Pazar:



13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük



16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş



16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor



19.00 Galatasaray-İstanbulspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU