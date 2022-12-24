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Süper Lig puan durumu: Bugün oynanacak maçlar öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla birlikte başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen 39 günlük aranın ardından, Süper Lig puan durumunda son görünüm merak ediliyor. İşte Süper Lig 15. hafta puan durumu.

Süper Lig puan durumu: Bugün oynanacak maçlar öncesi son durum

puan durumunda son görünüm, lige verilen uzun aranın ardından merak ediliyor. Süper Lig'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Lider bu akşam deplasmanda 'a konuk olacak. Peki, derbi öncesi puan durumunda son görünüm nasıl?

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

23 Aralık Cuma:

Fraport TAV Antalyaspor 0-2 MKE Ankaragücü

HangiKredi Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor

19.00 Galatasaray-İstanbulspor

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu: Bugün oynanacak maçlar öncesi son durum - 1 Süper Lig 15. hafta puan durumu tablosu

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