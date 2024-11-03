Süper Lig puan durumu güncel görünüm: Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig'de bu hafta skoru en çok merak edilen maç Trabzonspor-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi olacak. İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu.



SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



1 Kasım Cuma:



20.00 Gaziantep FK 2-1 Göztepe



2 Kasım Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor 2-1 Çaykur Rizespor



16.00 Bellona Kayserispor 0-0 Adana Demirspor



19.00 Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa



3 Kasım Pazar:



13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)



4 Kasım Pazartesi:



20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU