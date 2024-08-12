Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İlk haftanın maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, oynanan ilk hafta maçlarının ardından merak ediliyor. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu tablosu.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray 2-1 Hatayspor
Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Göztepe
Samsunspor 0-2 Beşiktaş
Trabzonspor 0-0 Sivasspor
Alanyaspor 1-1 Eyüpspor
Bodrumspor-Gaziantep FK (Bu akşam 21.00)
Rizespor-RAMS Başakşehir (Bu akşam 21.00)
SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU
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