Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İlk haftanın maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, oynanan ilk hafta maçlarının ardından merak ediliyor. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu tablosu.



SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Galatasaray 2-1 Hatayspor

Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

Kasımpaşa 2-3 Konyaspor

Antalyaspor 0-0 Göztepe

Samsunspor 0-2 Beşiktaş

Trabzonspor 0-0 Sivasspor

Alanyaspor 1-1 Eyüpspor

Bodrumspor-Gaziantep FK (Bu akşam 21.00)

Rizespor-RAMS Başakşehir (Bu akşam 21.00)



SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU