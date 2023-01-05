Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanacak mücadelelerle sürecek. Ligde bu hafta kıyasıya mücadeleler yaşandı. Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a puan kaybı yaşamadı. Galatasaray ise evinde Ankaragücü'yle oynadığı ve zorlandığı maçı 2-1 kazanmayı bildi. İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu.



SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



3 Ocak Salı:



HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor



Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe



4 Ocak Çarşamba:



Kasımpaşa 4-1 Corendon Alanyaspor



Yukatel Kayserispor 2-3 VavaCars Fatih Karagümrük



Arabam.com Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor



Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü



5 Ocak Perşembe:



17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)



20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)



20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



SÜPER LİG PUAN DURUMU