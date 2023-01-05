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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumu, oynanan 17. hafta maçlarıyla birlikte şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışından kopmadı. Galatasaray ise Ankaragücü'yle oynadığı zorlu maçı 2-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu. İşte Süper Lig puan durumunda son durum.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Spor Toto 'in 17. haftası bugün oynanacak mücadelelerle sürecek. Ligde bu hafta kıyasıya mücadeleler yaşandı. deplasmanda Antalyaspor'a puan kaybı yaşamadı. ise evinde Ankaragücü'yle oynadığı ve zorlandığı maçı 2-1 kazanmayı bildi. İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG 17. HAFTA

3 Ocak Salı:

HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba:

Kasımpaşa 4-1 Corendon Alanyaspor

Yukatel Kayserispor 2-3 VavaCars Fatih Karagümrük

Arabam.com Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor

Galatasaray 2-1 MKE Ankaragücü

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu - 1

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