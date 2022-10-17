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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan 10. hafta maçların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçının heyecanı yaşandı. Müthiş mücadele 2-2 berabere bitti ve iki takımda zirve mücadelesinde puan kaybı yaşadı. Bu akşam ise Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 10. hafta maçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de dün akşam heyecan dolu mücadeleler yaşandı. Bu hafta Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 2-2 berabere kaldı. İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
Karagümrük 3 - 0 Hatayspor
Kasımpaşa 1 - 4 Adana Demirspor
Konyaspor 0 - 1 Gaziantep
Kayserispor 2 - 1- Galatasaray
Başakşehir 2 - 0 İstanbulspor
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
Sivasspor - Giresunspor
Ankaragücü - Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta maç sonuçları) - 1 Süper Lig 10. Hafta puan durumu

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