Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 10. hafta maçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de dün akşam heyecan dolu mücadeleler yaşandı. Bu hafta Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise 2-2 berabere kaldı. İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve puan durumu.



SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor

Karagümrük 3 - 0 Hatayspor

Kasımpaşa 1 - 4 Adana Demirspor

Konyaspor 0 - 1 Gaziantep

Kayserispor 2 - 1- Galatasaray

Başakşehir 2 - 0 İstanbulspor

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

Sivasspor - Giresunspor

Ankaragücü - Fenerbahçe



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 10. Hafta puan durumu