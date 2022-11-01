Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası oynanan maçların ardından tamamlandı. Süper Lig'de bu hafta lider Fenerbahçe deplasman İstanbulspor'u 5-2 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve serisini sürdürdü. Galatasaray ve Beşiktaş'ta bu hafta kazanarak zirve için mücadelesini sürdürmeye devam etti. İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu.



SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2



Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1



Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0



MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1



Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2



Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2



İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5



Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2



Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 12. hafta puan durumu