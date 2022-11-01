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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 12. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve için yarışı sürdürdü. Fenerbahçe ise deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenerek liderliğini korudu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Spor Toto 'in 12. haftası oynanan maçların ardından tamamlandı. Süper Lig'de bu hafta lider Fenerbahçe deplasman İstanbulspor'u 5-2 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve serisini sürdürdü. Galatasaray ve Beşiktaş'ta bu hafta kazanarak zirve için mücadelesini sürdürmeye devam etti. İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG 12. HAFTA SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2

Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2

Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2

İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2

Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 12. hafta puan durumu

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