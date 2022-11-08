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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 13. hafta maçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesi yaşandı. Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı İcardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor sahasında Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Sivasspor'u 10 kişiyle 1-0 yenmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

'in 13. haftasında tüm maçlar tamamlandı ve puan durumu şekillendi. Zirvedeki yerini koruyan bu hafta Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. ise evinde 'a karşı çok önemli bir galibiyet aldı. İşte Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları.



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1

Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2

-Arabam.com Konyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 3-3

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları) - 1 Süper Lig 13. Hafta puan durumu

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