Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig'in 13. haftasında tüm maçlar tamamlandı ve puan durumu şekillendi. Zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe bu hafta Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray ise evinde Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldı. İşte Süper Lig 13. hafta puan durumu ve maç sonuçları.



MAÇ SONUÇLARI



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1



Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1



Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2



Galatasaray-Beşiktaş: 2-1



Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2



Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2



Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2



Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0



Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 3-3



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 13. Hafta puan durumu