NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 16. hafta puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 16. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe dün akşa Hatayspor'u sahasında 4-0 yenerek yeniden liderliği yükseldi. Medipol Başakşehir ise sahasında Antalyaspor'u 2 farklı skorla geçti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 16. hafta puan durumu)

Spor Toto 'de 16. hafta maçları oynanmaya başladı. Dün 'nin Hatayspor'u sahasında 4-0 yenmesiyle birlikte, Süper Lig puan durumu sorgulanıyor. İşte Süper Lig 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG

27 Aralık Salı:

MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor

Medipol Başakşehir 2-0 Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor- (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)

20.00 -Adana Demirspor (Vodafone Park)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 16. hafta puan durumu) - 1 Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu tablosu

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...