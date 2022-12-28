Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 16. hafta puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları oynanmaya başladı. Dün Fenerbahçe'nin Hatayspor'u sahasında 4-0 yenmesiyle birlikte, Süper Lig puan durumu sorgulanıyor. İşte Süper Lig 16. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
27 Aralık Salı:
MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor
Medipol Başakşehir 2-0 Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
SÜPER LİG PUAN DURUMU