Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig 19. hafta puan durumu, bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.



SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1



Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0



Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2



Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1



Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2



Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0



HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2



Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2



Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 19. hafta puan durumu tablosu