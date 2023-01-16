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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de puan durumu dün oynanan 19. hafta maçlarıyla birlikte son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta liderlik için kıyasıya mücadele yaşandı. Galatasaray evinde Hatayspor'u rahat yenerken, Fenerbahçe deplasmanda son dakika golüyle kazandı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

19. hafta puan durumu, bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.

SÜPER LİG 19. HAFTA

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

-Atakaş Hatayspor: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-: 1-2

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 19. hafta puan durumu tablosu

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