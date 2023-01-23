Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 20. hafta maç sonuçları)

Süper Lig'de 20. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olurken, Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Oynanacak maçların ardından Süper Lig puan durumu 20. hafta sonunda son görünümünü alacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Adana Demirspor 1-1 Giresunspor
Kasımpaşa 1-3 Başakşehir FK
Galatasaray 2-1 Antalyaspor
Gaziantep FK 1-2 Sivasspor
Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük
Kayserispor 0-2 Beşiktaş
Trabzonspor 4-0 İstanbulspor
Ümraniyespor-Fenerbahçe
Konyaspor-MKE Ankaragücü
SÜPER LİG PUAN DURUMU