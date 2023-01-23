Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 20. hafta maç sonuçları)

Süper Lig'de 20. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olurken, Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Oynanacak maçların ardından Süper Lig puan durumu 20. hafta sonunda son görünümünü alacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Adana Demirspor 1-1 Giresunspor



Kasımpaşa 1-3 Başakşehir FK



Galatasaray 2-1 Antalyaspor



Gaziantep FK 1-2 Sivasspor



Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük



Kayserispor 0-2 Beşiktaş



Trabzonspor 4-0 İstanbulspor



Ümraniyespor-Fenerbahçe



Konyaspor-MKE Ankaragücü



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 20. hafta puan durumu tablosu