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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 20. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 20. hafta maçlarının ardından son görünümünü almaya başladı. Süper Lig'de 20. hafta maçları Fenerbahçe'nin bu akşam Ümraniyespor ile oynayacağı maçın ardından tamamlanacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 20. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu tablosu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 20. hafta maç sonuçları)

'de 20. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olurken, Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Oynanacak maçların ardından Süper Lig puan durumu 20. hafta sonunda son görünümünü alacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 20. HAFTA

Adana Demirspor 1-1 Giresunspor

Kasımpaşa 1-3 Başakşehir FK

Galatasaray 2-1 Antalyaspor

Gaziantep FK 1-2 Sivasspor

Alanyaspor 2-2 Fatih Karagümrük

Kayserispor 0-2 Beşiktaş

Trabzonspor 4-0 İstanbulspor

Ümraniyespor-Fenerbahçe

Konyaspor-MKE Ankaragücü

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 20. hafta maç sonuçları) - 1 Süper Lig 20. hafta puan durumu tablosu

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