Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de 21. hafta maçları sonrasında puan durumu tablosu netleşti. Fenerbahçe evinde dün akşam Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve moral buldu. Galatasaray ise bu hafta deplasmanda Giresunspor'u 4-0'lık skorla geçti. İşte Süper Lig puan durumu.



SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0



Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2



Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1



MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2



Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2



Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4



İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4



Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0



Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 21. Hafta puan durumu tablosu