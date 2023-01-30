Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de 21. hafta maçları sonrasında puan durumu tablosu netleşti. Fenerbahçe evinde dün akşam Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve moral buldu. Galatasaray ise bu hafta deplasmanda Giresunspor'u 4-0'lık skorla geçti. İşte Süper Lig puan durumu.
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4
İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4
Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1
SÜPER LİG PUAN DURUMU