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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 21. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybı yaşamazken, Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

'de 21. hafta maçları sonrasında puan durumu tablosu netleşti. Fenerbahçe evinde dün akşam Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek rahat bir galibiyet aldı ve moral buldu. Galatasaray ise bu hafta deplasmanda Giresunspor'u 4-0'lık skorla geçti. İşte Süper Lig puan durumu.

SÜPER LİG 21. HAFTA

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 21. Hafta puan durumu tablosu

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