Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 25. hafta maç sonuçları)

Süper Lig 25. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Süper Lig'de bu haftayı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kayıpsız geçerken, Fenerbahçe bay haftası nedeniyle maç oynamadı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
10 Mart Cuma:
Giresunspor 2-2 Karagümrük
11 Mart Cumartesi:
Antalyaspor 4-0 Kayserispor
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
12 Mart Pazar:
Ankaragücü 2-0 Alanyaspor
Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor
Ümraniyespor 3-0 Gaziantep FK
Hatayspor 0-3 Konyaspor
Başakşehir 0-2 Beşiktaş
13 Mart Pazartesi:
İstanbulspor-Sivasspor (20.00)
SÜPER LİG PUAN DURUMU