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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 25. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 25. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe bay geçen takım olurken, Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti ve puan farkını açmaya devam etti. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 25. hafta maç sonuçları)

25. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Süper Lig'de bu haftayı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kayıpsız geçerken, Fenerbahçe bay haftası nedeniyle maç oynamadı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 25. HAFTA

10 Mart Cuma:

Giresunspor 2-2 Karagümrük

11 Mart Cumartesi:

Antalyaspor 4-0 Kayserispor
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

12 Mart Pazar:

Ankaragücü 2-0 Alanyaspor
Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor
Ümraniyespor 3-0 Gaziantep FK
Hatayspor 0-3 Konyaspor
Başakşehir 0-2 Beşiktaş

13 Mart Pazartesi:

İstanbulspor-Sivasspor (20.00)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 25. hafta maç sonuçları) - 1

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