Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 25. hafta maç sonuçları)

Süper Lig 25. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte puan durumu iyice şekillendi. Süper Lig'de bu haftayı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kayıpsız geçerken, Fenerbahçe bay haftası nedeniyle maç oynamadı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



10 Mart Cuma:



Giresunspor 2-2 Karagümrük



11 Mart Cumartesi:



Antalyaspor 4-0 Kayserispor

Galatasaray 1-0 Kasımpaşa



12 Mart Pazar:



Ankaragücü 2-0 Alanyaspor

Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor

Ümraniyespor 3-0 Gaziantep FK

Hatayspor 0-3 Konyaspor

Başakşehir 0-2 Beşiktaş



13 Mart Pazartesi:



İstanbulspor-Sivasspor (20.00)

SÜPER LİG PUAN DURUMU