Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 30. hafta maç sonuçları
Süper Lig'de güncel puan durumu tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de haftayı bay geçecek olan takım Galatasaray oldu. Fenerbahçe bu akşam sahasında Trabzonspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor karşısında kazanmak ve puan farkını 3'e indirmek istiyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla güncel puan durumu araştırılmaya başladı. Peki, Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
30. Hafta Maçları
4 Nisan
20:00 Adana Demirspor 0-2 Kayserispor
5 Nisan
13:30 Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor
16:00 Başakşehir 1-0 Konyaspor
19:00 Antalyaspor 2-1 Samsunspor
6 Nisan
13:30 Alanyaspor 0-1 Bodrum FK
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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